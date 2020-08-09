Будет, как в Иране? Отвечаем на вопросы об отключении интернета

Новости в медиа об этом появились после встречи кандидатов в президенты и председателя Совета Безопасности Андрея Равкова 30 июля. Поводом для встречи стало задержание наемников ЧВК «Вагнер», которое произошло накануне.





На самой встрече журналистов не было, поэтому мы знаем о содержании разговора со слов кандидатов в президенты. Один из них, Андрей Дмитриев, и задал вопрос Равкову об интернете:





«Я также спросил его <Александра Равкова>: возможно ли ограничение интернета? Мне был дан ответ, что в случае, если они посчитают, что оттуда исходит прямая угроза безопасности страны, то они не исключают полностью такого шага».





По этим словам сложно судить, какие меры по ограничению интернета имеет в виду Равков: локальное отключение сети, прекращение работы мобильного интернета или полный «шатдаун».





Между тем некоторые белорусские и российские медиа интерпретировали слова председателя Совбеза (в передаче Дмитриева) вполне однозначно — как угрозу полного отключения интернета в стране после 9 августа (Еврорадио, KYKY, РБК, Lenta.ru).





Что говорят айтишники?

Примерно в конце июля в соцсетях и ИТ-коммьюнити начали ходить слухи о полном отключении интернета в период с 9 до 11 августа. В одной из опрошенных dev.by ИТ-компаний, рассказали, что «получили конкретные предупреждения» об отключении интернета в дни после выборов. Ещё в одной — что в компанию поступила информация об отсутствии или ограничении интернет-связи в этот период. Остальные участники опроса не смогли подтвердить достоверность слухов. Некоторые компании планируют специальные меры на случай отсутствия связи с клиентами и партнёрами: уходят в отпуск, запасаются польскими сим-картами, отправляют сотрудников за границу.





В Беларуси когда-нибудь отключали интернет полностью?

Нет, такого ещё не было.





Но точечные блокировки сайтов и проблемы с доступом в интернет во время выборов в Беларуси случаются часто.





Из «хроники блокировок» на reform.by:

9 сентября 2001 года — Президентские выборы. На несколько часов в центре Минска была отключена мобильная связь, заблокированы по домену и IP независимые сайты с международными доменами. Через прокси сайты доступны. Интернет-ресурсы с доменами.by удалены из DNS-записей. Доступ к ним воз жен через прокси по IP-адресу. Энтузиасты создают зеркала популярных сайтов и размещают новости там, но в открытом дос пе они существуют считанные минуты. Т.е. блокировка велась в ручном режиме.





17 октября 2004 года — Республиканский референдум, позволивший Александру Лукашенко в третий раз баллотироваться на пост главы государства. В день голосования ограничен доступ к некоторым независимым интернет-СМИ и сайтам правозащитников. Сайты доступны через прокси. Несколько ресурсов, планировавших опубликовать собственные результаты выборов, «легли» из-за DDoS-атаки.





2, 18, 19 марта 2006 года — президентские выборы. DDoS-атаки и блокировка по домену и IP сайтов независимых интернет-СМИ, политических организаций и правозащитников.





20 декабря 2014 года — ОАЦ по требованию Минторга исключил домен onliner.by из реестра национальной доменной зоны. Домен вернули в реестр только 6 января 2015 года.





18 июня 2015 года — по решению Мининформа заблокирован популярный сайт Kyky.org. После устранения претензий 24 июня Министерство информации отменило блокировку.





Наиболее масштабная блокировка произошла в 2010 году. 19 декабря, в день президентских выборов, на несколько часов была прекращена работа порта SSL (TCP-порт 443), который используется для установки шифрованных HTTPS-соединений. Белорусы не могли зайти в свои профили в социальные сети (Facebook, Twitter, ВКонтакте, «Одноклассники») и почтовые службы (Gmail, Yahoo!Mail, Hotmail). Ресурсы оставались доступны для неавторизованных пользователей.









Выборы-2020 не стали исключением. С конца июня в соцсетях и медиа начали появляться новости о блокировке популярных онлайн-порталов в госорганизациях. В середине июля пользователи жаловались на сбои в работе Telegram и VPN. На массовых пикетах в поддержку кандидатов в президенты почти полностью отсутствовала мобильная связь и интернет (это могло быть связано и с большой нагрузкой на сеть).





В мировой практике были случаи полного отключения интернета в масштабах целой страны?

Согласно отчёту KeepItOn, в 2019 году было задокументировано 213 случаев целенаправленных блокировок интернета в 33 странах. Большая часть из мер по ограничению доступа в сеть не затрагивала территорию всей страны, а была направлена на определённые города, регионы или группы населения.









Так, лидером по числу блокировок стала Индия (121 случай «выключения» интернета). Правительство страны запретило доступ в сеть населению проблемных штатов и городов (Кашмир, Ямму). В Мьянме жители нескольких областей не могли войти в интернет на протяжении 71 дня. В Чаде «шатдаун» длился больше года, но распространялся только на соцсети (WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube).





В 2019 году российские силовики точечно выключали мобильный интернет во время протестов в Москве и Ингушетии.





Полное выключение интернета случается гораздо реже.





В ноябре 2019 года после акций массового протеста в сеть не смогли выйти десятки миллионов жителей крупных городов Ирака. В том или ином виде блокировки были введены ещё в октябре и продолжались около 50 дней.





В ноябре в Иране произошли антиправительственные волнения из-за повышения цен на топливо. В ответ власти отключили интернет почти во всей стране на 2 дня. Это стало самым длительным «шатдауном» в иранской истории.





Почему власти не спешат отключать весь интернет, когда на улицах становится жарко?

Главные препятствия для радикального ограничения доступа в интернет — экономические. Слишком уж сильно современная экономика связана с цифрой. В том же Иране блокировка Telegram в 2017 году продлилась всего две недели. За это время число банковских транзакций в стране уменьшилось почти на 40%. Пострадал малый бизнес, который активно использовал мессенджер. Блокировку отменили.





Есть и технические сложности. Отключить интернет в Беларуси можно, но не так просто — даже несмотря на то, что в стране не так много провайдеров и есть государственная монополия на трансграничную передачу трафика.





По словам Михаила Козырёва (директора «Общества защиты интернета»), через границу России и Беларуси, скорее всего, проходят «пиратские линии» трафика, а индекс связности (совокупное количество связей между отечественными и зарубежными автономными системами) в Беларуси на порядок выше, чем, например, в Иране или Китае, где интернет постоянно подвергается цензуре и блокировкам. В Беларуси значение индекса — чуть меньше сотни, в Китае — 6, в Иране — 5. Это значит, что даже при отключении интернета «сверху» найдутся обходные пути для доступа к зарубежным сайтам и сервисам.





О том, что «интернет нельзя запретить, как нельзя запретить воздух» недавно говорил и первый заместитель министра внутренних дел РБ Геннадий Казакевич.