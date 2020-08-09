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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

У белорусов возникают перебои с интернетом

Проблемы возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».

Фото REUTERS 

У ряда белорусских операторов связи в день выборов президента возникли перебои в работе сети. Проблемы с мобильным и проводным интернетом возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ». Telegram-канал Onliner в то же время сообщает о проблемах белорусских пользователей с доступом к YouTube и Telegram. VPN-соединения работают нестабильно. 

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. 
"Белорусский партизан"
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