У белорусов возникают перебои с интернетом
Проблемы возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ».
Фото REUTERS
У ряда белорусских операторов связи в день выборов президента возникли перебои в работе сети. Проблемы с мобильным и проводным интернетом возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ». Telegram-канал Onliner в то же время сообщает о проблемах белорусских пользователей с доступом к YouTube и Telegram. VPN-соединения работают нестабильно.
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты.
"Белорусский партизан"
10:06 09/08/2020
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