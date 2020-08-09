У белорусов возникают перебои с интернетом

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У ряда белорусских операторов связи в день выборов президента возникли перебои в работе сети. Проблемы с мобильным и проводным интернетом возникли у таких операторов как ByFly, MTS, Life и «Космос ТВ». Telegram-канал Onliner в то же время сообщает о проблемах белорусских пользователей с доступом к YouTube и Telegram. VPN-соединения работают нестабильно.





В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00. В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты.







