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Караев рассказал, все ли милиционеры хотят продолжать работать

Массовых увольнений среди сотрудников милиции нет, об этом сообщил в субботу Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.



Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в органах внутренних дел после прошедших несанкционированных акций протеста начали увольняться сотрудники.

"Я стараюсь с ребятами, которые именно рядовые должности, низовые, занимают, встречаться и тоже спрашиваю: "Вы как у нас, дрожите от страха или уже собираетесь уходить?". Они смеются мне в ответ, говорят: "Товарищ министр, вы что. Мы абсолютно не дрогнем и не собираемся даже сомневаться", - сказал глава ведомства.

Караев также рассказал, что в интернете стали фиксировать меньше случаев оскорблений.

"Конечно, они же тоже люди. И тот же массовый интернет-троллинг. Им кажется, что развивается своя персональная ответственность и "меня в толпе не найдут". Но тех, кто оскорбляет, угрожает, конечно же, мы находим, привлекаем к ответственности", - отметил глава ведомства.
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