Караев рассказал, все ли милиционеры хотят продолжать работать









Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в органах внутренних дел после прошедших несанкционированных акций протеста начали увольняться сотрудники.





"Я стараюсь с ребятами, которые именно рядовые должности, низовые, занимают, встречаться и тоже спрашиваю: "Вы как у нас, дрожите от страха или уже собираетесь уходить?". Они смеются мне в ответ, говорят: "Товарищ министр, вы что. Мы абсолютно не дрогнем и не собираемся даже сомневаться", - сказал глава ведомства.





Караев также рассказал, что в интернете стали фиксировать меньше случаев оскорблений.





"Конечно, они же тоже люди. И тот же массовый интернет-троллинг. Им кажется, что развивается своя персональная ответственность и "меня в толпе не найдут". Но тех, кто оскорбляет, угрожает, конечно же, мы находим, привлекаем к ответственности", - отметил глава ведомства.







