C чем связаны такие меры безопасности, выяснить у правоохранительных органов не удалось.





Вместе с тем стало известно, что в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.





В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках. Все помещения взяты под круглосуточную охрану.





— Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие, — сказал Курьян.





Пользователи TUT.BY заметили в центре столицы военную технику.











