











Полное название вируса — «тяжелая лихорадка с синдромом тромбоцитопении». Тромбоцитопения — это недостаток тромбоцитов в крови, который сопровождается проблемами с остановкой кровотечений.





Тромбоцитопения может быть один из ведущих симптомов, но не причиной смертей, считает руководитель отдела междисциплинарной онкологии Центра имени Дмитрия Рогачева Николай Жуков.





«Проявлением тромбоцитопении, если она выраженная, является склонность к кровотечению. При глубоких тромбоцитопениях эти кровотечения могут быть массивными, в ненужных местах, головной мозг например, и неостанавливающимися. Но для тромбоцитопении есть такая вещь, как заместительные трансфузии, когда применяются донорские тромбоциты. Многие вирусные инфекции, которые уже существуют и описаны, в той или иной мере проявляются повышенной кровоточивостью, кровоизлияниями. Но, скорее всего, не сама по себе тромбоцитопения, конечно, убивает этих пациентов, а то, что вирус делает с организмом и в результате чего она развивается», заявил специалист.





Впервые вирус SFTS был выявлен еще в 2009 году, но он мало изучен. Китайские врачи говорят, что основной источник распространения инфекции — укусы клещей. Однако потенциально она может передаваться и от человека к человеку — через кровь или слизистую. У зараженных вирусом наблюдалось повышение температуры, снижение уровня лейкоцитов, образование тромбов, а также сильный кашель. Другие симптомы болезни — рвота, диарея, отказ некоторых органов.





По некоторым данным, кроме человека, клещи могут заражать SFTS и других млекопитающих — ежей, мышей, котов и прочих. Китайские медики уверяют, что причин для беспокойства по поводу массового заражения нет. По их словам, просто надо быть бдительными и соблюдать гигиену.





Вирус дает смертность выше 10%. Заболевание, кроме Китая, было зафиксировано во Вьетнаме и в Южной Корее, но эпидемии, скорее всего, не будет, считает вирусолог, профессор, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.





«Судя вообще по биологии, эти вирусы не имеют эпидемического распространения. В основном передаются клещами. От человека к человеку они могут передаваться, но их заразность невысокая. Поэтому бояться, что пойдет какая-то эпидемия сильная, не очень обоснованно. Исключить, что в южных районах Сибири где-то может это оказаться, конечно, нельзя. В основном заболевание приходится на летний период, лето уже идет к концу. Никаких лечебных специфических средств против этого вируса нет. За больным человеком ухаживают, дают ему всякие о егчающие его состояние лекарства, но они все неспецифические. То есть он выздоравливает в силу природных причин», заявил профессор Альтштейн.







