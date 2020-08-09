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На границе с Беларусью российские пограничники задержали трех наблюдателей, которые ехали в Минск

Вчера в Себежском районе Псковской области России были задержаны активисты оппозиционной для российских властей организации «Открытая Россия».

Иллюстрационное фото

Как сообщает Радио Свобода, Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александр Федосеев ехали в Минск наблюдать за президентскими выборами.

Задержавшие мужчин российские пограничники ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсовых автобусов, в которые перемещались активисты, свободно пересекли границу, рассказала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

"Ребята ехали в разных автобусах. У них были все законные основания ехать в Беларусь, все требования белорусской стороны они выполняли. Заявки на аккредитацию наблюдателями они также присылали в Беларусь. Скорее всего, их сняли с рейса по информации, которую белорусская сторона прислала в Москву».

Связь с Пивоваровым, Потаповым и Федосеем пропала почти сразу, их местонахождение несколько часов было неизвестно. Позже Федосеев и Потапов нашлись в пограничном пункте в Себеже. На них составляют административный материал. О местонахождении Андрея Пивоварова пока неизвестно.

"Открытая Россия" - гражданская организация, которую основал бизнесмен и оппонент Владимира Путина Михаил Ходорковский. Среди целей организации - строительство правового государства и гражданского общества.
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