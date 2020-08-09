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Как сообщает Радио Свобода , Андрей Пивоваров, Даниил Потапов и Александр Федосеев ехали в Минск наблюдать за президентскими выборами.





Задержавшие мужчин российские пограничники ничего не объяснили. Все остальные пассажиры рейсовых автобусов, в которые перемещались активисты, свободно пересекли границу, рассказала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.





"Ребята ехали в разных автобусах. У них были все законные основания ехать в Беларусь, все требования белорусской стороны они выполняли. Заявки на аккредитацию наблюдателями они также присылали в Беларусь. Скорее всего, их сняли с рейса по информации, которую белорусская сторона прислала в Москву».





Связь с Пивоваровым, Потаповым и Федосеем пропала почти сразу, их местонахождение несколько часов было неизвестно. Позже Федосеев и Потапов нашлись в пограничном пункте в Себеже. На них составляют административный материал. О местонахождении Андрея Пивоварова пока неизвестно.





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