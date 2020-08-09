Православные священники запустили флешмоб против фальсификаций

Начал флешмоб диакон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который создал специальный плакат, который с помощью цитат из Библии объясняет, почему православным нужно выступать против фальсификацией, унижения личности и давления на личности.









К флешмобу присоединились священники Александр Кухта, Александр Шрамко, Евгений Громыко (все из Минска), Владимир Дробышевский, Алексей Митрофанов (оба из Гомеля), Андрей Яворец, Николай Гайдук (оба – Гродно), Вячеслав Шафаренко (Заславль), Владимир Каминский (Лида), Георгий Мартышевский (Рогачев), Сергей Кярко (Борисов), Виталий Равинский (Малоритский район) и другие.





Полный список участников флешмоба публикует в Facebook богослов Наталья Василевич.









Ранее католический активист Артем Ткачук вместе с соратниками запустил информационную кампанию «Фальсификация – тяжкий грех». Цель кампании – напомнить верующим, что нечестность при подсчете голосов нарушает и светские, и религиозные законы.