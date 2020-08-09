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Православные священники запустили флешмоб против фальсификаций

Ряд православных священников и диаконов присоединились к флешмобу против фальсификаций и унижения.

Начал флешмоб диакон из Гродно Дмитрий Павлюкевич, который создал специальный плакат, который с помощью цитат из Библии объясняет, почему православным нужно выступать против фальсификацией, унижения личности и давления на личности.


К флешмобу присоединились священники Александр Кухта, Александр Шрамко, Евгений Громыко (все из Минска), Владимир Дробышевский, Алексей Митрофанов (оба из Гомеля), Андрей Яворец, Николай Гайдук (оба – Гродно), Вячеслав Шафаренко (Заславль), Владимир Каминский (Лида), Георгий Мартышевский (Рогачев), Сергей Кярко (Борисов), Виталий Равинский (Малоритский район) и другие.

Полный список участников флешмоба публикует в Facebook богослов Наталья Василевич.


Ранее католический активист Артем Ткачук вместе с соратниками запустил информационную кампанию «Фальсификация – тяжкий грех». Цель кампании – напомнить верующим, что нечестность при подсчете голосов нарушает и светские, и религиозные законы.
МГ/ИР belsat.eu
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