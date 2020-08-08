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"Главное - не собираться группой". Наблюдатель – о буднях досрочного голосования

Наблюдатель кампании “Право выбора” Ольга Коновалова следит за ходом досрочного голосования на одном из участков Фрунзенского района Минска.

Сегодня по заявлению директора одной из школ и по совместительству председателя участковой комиссии ее забрали в РУВД Минска, где пригрозили административным арестом.

Ольга Коновалова рассказала “Белорусскому партизану” о буднях независимого наблюдателя.


- Я наблюдатель, аккредитованный на одном из участков Фрунзенского района Минска. Мы с 4 августа пытаемся вести наблюдение, как и большинство других наблюдателей, нас не пустили в первый день. Первый день мы вели анблюдение на территории школы: выходили люди, мы спрашивали, на каком участке они голосовали. Естественно, в первый день нам протокол не показали. На следующий день с утра нас вывели за территорию школы. Подполковник К.В. заявил нам, что мы нарушаем общественный порядок, моло, люди стесняются идти голосовать (мой товарищ ведет блок на ютюбе “Дневники наблюдателя” – все выложено там).

Мы вышли за территорию школы – за забором хорошо просматривается вход в школу, и все последующие дни мы наблюдали оттуда. 

Протокол нам показали только один раз, на следующий день уже отказали: мол, мы не выполняем просьбу директрисы. Директор школы и председатель комиссии на одном участке, все учителя в комиссии, все наблюдатели тоже из школы. Сегодня, как выснилось, директор школы написала заявление в РОВД, о том, что мы нарушаем общественный порядок. 

***
Таким образом, нас останавливают. Молодой человек представился, показал корочку, попросил показать документы. Проверяют документы моего коллеги и отпускают его. Сверяют мои данные с записями в бумажке. Я не организатор, просто громко разговариваю и слишком активная – периодически из-за этого и страдаю. 
“Пройдемте для установления личности” – я не стала показывать свой паспорт со своей личностью. 
Меня повезли в РОВД и провели профилактическую беседу – спокойно, предельно вежливо, объяснили, что нас написала заявление директор школы, мол, уже который день группа людей стоит за школой – в зоне видимости комиссии (вчера директор нас фотографировала – явно собирала доказательства). 
И объясняет, что по его объективному мнению (я поправляю его – субъективному мнению) мы можем устроить какие-то беспорядки. 

Служивый говорит: вы должны разойтись, чтобы нас никто больше не видел – ни комиссия, ни дежурные милиционеры. В следующий раз, если вас там увидят, приедет ОМОН и вас посадят на 15 суток. 
Но ведь я имею завтра как избиратель просто прийти, посидеть на скамейке (проголосовать, послушать концерт, мама придет)? 
Да, главное, чтобы вы не собирались группой – отвечает. 
"Белорусский партизан"
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