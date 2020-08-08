Сегодня по заявлению директора одной из школ и по совместительству председателя участковой комиссии ее забрали в РУВД Минска, где пригрозили административным арестом.





Ольга Коновалова рассказала “Белорусскому партизану” о буднях независимого наблюдателя.









- Я наблюдатель, аккредитованный на одном из участков Фрунзенского района Минска. Мы с 4 августа пытаемся вести наблюдение, как и большинство других наблюдателей, нас не пустили в первый день. Первый день мы вели анблюдение на территории школы: выходили люди, мы спрашивали, на каком участке они голосовали. Естественно, в первый день нам протокол не показали. На следующий день с утра нас вывели за территорию школы. Подполковник К.В. заявил нам, что мы нарушаем общественный порядок, моло, люди стесняются идти голосовать (мой товарищ ведет блок на ютюбе “Дневники наблюдателя” – все выложено там).





Мы вышли за территорию школы – за забором хорошо просматривается вход в школу, и все последующие дни мы наблюдали оттуда.





Протокол нам показали только один раз, на следующий день уже отказали: мол, мы не выполняем просьбу директрисы. Директор школы и председатель комиссии на одном участке, все учителя в комиссии, все наблюдатели тоже из школы. Сегодня, как выснилось, директор школы написала заявление в РОВД, о том, что мы нарушаем общественный порядок.





***

Таким образом, нас останавливают. Молодой человек представился, показал корочку, попросил показать документы. Проверяют документы моего коллеги и отпускают его. Сверяют мои данные с записями в бумажке. Я не организатор, просто громко разговариваю и слишком активная – периодически из-за этого и страдаю.

“Пройдемте для установления личности” – я не стала показывать свой паспорт со своей личностью.

Меня повезли в РОВД и провели профилактическую беседу – спокойно, предельно вежливо, объяснили, что нас написала заявление директор школы, мол, уже который день группа людей стоит за школой – в зоне видимости комиссии (вчера директор нас фотографировала – явно собирала доказательства).

И объясняет, что по его объективному мнению (я поправляю его – субъективному мнению) мы можем устроить какие-то беспорядки.





Служивый говорит: вы должны разойтись, чтобы нас никто больше не видел – ни комиссия, ни дежурные милиционеры. В следующий раз, если вас там увидят, приедет ОМОН и вас посадят на 15 суток.

Но ведь я имею завтра как избиратель просто прийти, посидеть на скамейке (проголосовать, послушать концерт, мама придет)?

Да, главное, чтобы вы не собирались группой – отвечает.



