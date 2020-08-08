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Земляки Лукашенко напомнили ему про «культ личности»

Жители Могилева (42 подписанта) направили послание в адрес Национального собрания иАлександра Лукашенко.

Земляки Лукашенко напомнили ему про «культ личности»
В юбилейный год освобождения от "коричневой чумы" могилевчане напоминают Лукашенко и Нацсобранию, что "история с аналогичной эпидемией может повториться после 9 августа 2020 года на земле Беларуси".


"С экранов государственного телевидения все чаще раздаются угрозы в адрес граждан Беларуси, не согласных с 26-летней узурпацией власти, восхвалением одной особы (культ личности) и нежеланием с нею расстаться по причине боязни возмездия за содеянное. Мы граждане Беларуси против коричневой чумы на земле Беларуси и в память о не вернувшихся с поля битвы с фашизмом требуем отстранить от выборов Лукашенко А.Г. и его сподвижницу Ермошину Л.М., так как под их режиссурой выборы будут сфальсифицированы и последуют репрессии"
"Белорусский партизан"
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