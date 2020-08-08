Вчера, 7 августа, жительница Минска Юлия Гагулина принимала участие в велопробеге солидарности. Девушку пытался снять с велосипеда ОМОН и в итоге сломал ей руку. Причина брутального задержания – Юлия, мол, ехала не по велосипедной дорожке.









«По факту закрытый осколочный перелом лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости со смещением осколков, ушиб мягких тканей головы. Благодарим отважных сотрудников в штатском за качественную службу!», – написал в Facebook муж Юлии Сергей Гагулин.





Сергей сообщил «Белсату», что сейчас Юлия хорошо себя чувствует.





Напомним, что 7 августа во время акций солидарности были брутально задержаны 6 человек. У одного из велосипедистов случился приступ эпилепсии, его забирала скорая. Роман Жеребцов сейчас находится в ИВС и ждет суда, Константин Бурдо был в Октябрьском РУВД.







