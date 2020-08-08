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Цена погони ОМОНа за велосипедистами: у девушки осколочный перелом лучевой кости

Об этом в Facebook написал ее муж.

Вчера, 7 августа, жительница Минска Юлия Гагулина принимала участие в велопробеге солидарности. Девушку пытался снять с велосипеда ОМОН и в итоге сломал ей руку. Причина брутального задержания – Юлия, мол, ехала не по велосипедной дорожке.


«По факту закрытый осколочный перелом лучевой кости, шиловидного отростка локтевой кости со смещением осколков, ушиб мягких тканей головы. Благодарим отважных сотрудников в штатском за качественную службу!», – написал в Facebook муж Юлии Сергей Гагулин.

Сергей сообщил «Белсату», что сейчас Юлия хорошо себя чувствует.

Напомним, что 7 августа во время акций солидарности были брутально задержаны 6 человек. У одного из велосипедистов случился приступ эпилепсии, его забирала скорая. Роман Жеребцов сейчас находится в ИВС и ждет суда, Константин Бурдо был в Октябрьском РУВД.
КТ/АА belsat.eu
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