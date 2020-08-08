Оснований для ареста этих людей не было, считает контрразведчик. Он удивлен, что их причислили к боевикам и задержали.

29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 33 «боевика» иностранной частной военной компании. Сейчас они — подозреваемые по уголовному делу о «приготовлении к массовым беспорядкам». Если обыватели могут поверить в эту историю, то у профессионала иное мнение на этот счет.

Алексей Кривошеин – профессиональный военный контрразведчик, полковник КГБ в отставке – прокомментировал эту неоднозначную историю:





Алексей Кривошеин





«Я в курсе этой истории лишь в рамках той информации, которая озвучена президентом и СМИ. Честно сказать, у меня очень большие сомнения на этот счет. Считаю, что это специально спланированная, подготовленная белорусскими властями акция. Во-первых, непонятно, кто по национальности эти «боевики», откуда они – из Украины или России. И самое главное, какие были основания для их задержания? Якобы они вели себя «не как русские» (не пили, не гуляли, режим не нарушали), при них было всего 3 чемодана. А что было в этих чемоданах? Взрывчатка? Антибелорусская или антипрезидентская литература? Нет, ничего подобного.









Проработав 30 лет в этой системе и имея юридическое образование, полагаю, что не было оснований для задержания этих людей. Как могли дать квалификацию, что это боевики? Боевики – это в первую очередь вооруженные люди, готовые на силовые действия. По ТВ показали вещи, которые были с собой у боевиков (коробка чая, презервативы, деньги, нашивки и т.д.), оружия при них не было.





Это мнение не только мое, но и тех моих коллег, с которыми я поддерживаю связь. Почему эта история с боевиками появилась именно перед выборами? Этих людей надо отпустить, потому что оснований для ареста не было. А если этого не произойдет… скандал на правительственном уровне уже произошел. На Западе тоже не верят в эту «историю». Так же обстоят дела с задержанием и других важных фигур в нынешней президентской гонке. У нас сейчас происходит «маленький 37-й год». И он может продолжиться».





Напомним, что вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза. Он назвал случившееся чрезвычайным происшествием и поручил немедленно обратиться в соответствующие структуры России.

Позже правозащитник Валентин Стефанович заявил, что предпринятые властями Беларуси меры в связи с задержанием в стране 33 «вагнеровцев» свелись к усилению мер безопасности при проведении митингов и возбуждению новых уголовных дел против Николая Статкевича и Сергея Тихановского.





По его мнению, это говорит о том, что «мы имеем дело с очередными фантазиями белорусских спецслужб, направленными исключительно на одну цель — на создание атмосферы страха в обществе и усиление репрессий против мирных граждан накануне выборов и возможных акций протеста в поствыборный период».





Консул Российской Федерации в Беларуси Кирилл Плетнев заявил, что 33 россиянина, которых задержали в санатории «Белорусочка» ночью 29 июля, не собирались оставаться в нашей стране. Они планировали вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда – в третью страну. Поэтому задержанные не понимают, почему правоохранители инкриминируют им связь с белорусскими оппозиционерами. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, есть все необходимые документы для установления истины», – утверждают в МИД России.















