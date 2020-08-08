Фотофакт. Новый диджей в Киевском сквере





– В Киевском сквере новый диджей. Похоже проверенный и проинструктированный.





Вот только надо бы подсказать, что с цветом он не угадал, – написал 8 августа политик Анатолий Лебедько, опубликовавший фото.





Любопытно, что рядом со звукооператором находился человек в балаклаве.





Напомним, на днях в Киевском сквере на официальном мероприятии внезапно зазвучала песня «Перемен». Ее включили звукооператоры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, пишет gazetaby.com





Парни были задержаны и осуждены на 10 суток. Им уже собрали более 28 тысяч долларов.