Фотофакт. Новый диджей в Киевском сквере
Похоже проверенный и проинструктированный.
– В Киевском сквере новый диджей. Похоже проверенный и проинструктированный.
Вот только надо бы подсказать, что с цветом он не угадал, – написал 8 августа политик Анатолий Лебедько, опубликовавший фото.
Любопытно, что рядом со звукооператором находился человек в балаклаве.
Напомним, на днях в Киевском сквере на официальном мероприятии внезапно зазвучала песня «Перемен». Ее включили звукооператоры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов, пишет gazetaby.com
Парни были задержаны и осуждены на 10 суток. Им уже собрали более 28 тысяч долларов.
16:06 08/08/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение