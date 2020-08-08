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Официально: за сутки выявлено 124 новых случая заражения COVID-19

Прирост за сутки в Беларуси - 124 человека.

Выздоровели и выписаны из больницы 544 пациента, на лечении остаются 3994 человека.

С начала пандемии в стране проведено один миллион 363 тысячи 11 тестов на COVID-19. 

"Зарегистрированы  68 тысяч 738 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении. 

Выздоровели и выписаны 64 тысячи 744 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Умерли 585 человек. 
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