Официально: за сутки выявлено 124 новых случая заражения COVID-19

Выздоровели и выписаны из больницы 544 пациента, на лечении остаются 3994 человека.





С начала пандемии в стране проведено один миллион 363 тысячи 11 тестов на COVID-19.





"Зарегистрированы 68 тысяч 738 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.





Выздоровели и выписаны 64 тысячи 744 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Умерли 585 человек.



