Официально: за сутки выявлено 124 новых случая заражения COVID-19
Прирост за сутки в Беларуси - 124 человека.
Выздоровели и выписаны из больницы 544 пациента, на лечении остаются 3994 человека.
С начала пандемии в стране проведено один миллион 363 тысячи 11 тестов на COVID-19.
"Зарегистрированы 68 тысяч 738 человек с положительным тестом на COVID-19", - говорится в сообщении.
Выздоровели и выписаны 64 тысячи 744 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом. Умерли 585 человек.
15:51 08/08/2020
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