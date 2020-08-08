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Караник рассказал, как будут голосовать пациенты с коронавирусом

Приедут домой или подвезут в медучреждение - о том, как будут голосовать пациенты с коронавирусом журналистам рассказал министр здравоохранения Владимир Караник

Передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что к проведению выборов медучреждения страны готовы.

"Наша задача обеспечить право участия в выборах пациентам, которые находятся на амбулаторном или стационарном лечении. Коронавирусная инфекция внесла коррективы в процесс подготовки", - отметил Владимир Караник. В частности, контактам первого уровня, фактически здоровым пациентам, которые находятся под медицинским наблюдением, были выданы соответствующие памятки, а также перчатки и маски, чтобы они могли проголосовать безопасно для себя и окружающих.

"Несколько другая ситуация с теми пациентами, которые проходят амбулаторное лечение с легкими формами коронавирусной инфекции или пневмонии. Мы их не можем отправить на участки, где находятся не специалисты-медики, которые не умеют в полном объеме пользоваться средствами индивидуальной защиты. Эти люди закреплены за нашими закрытыми участками", - подчеркнул министр здравоохранения.

В каждом стационаре созданы отдельные зоны и вход для температурящих пациентов и пациентов с признаками инфекции. Члены избирательной комиссии закрытого участка, как правило это медработники, в средствах защиты с одной из урн перейдут в "грязную" зону. Туда будут доставлены пациенты, выразившие желание принять участие в выборах. Доставят их централизованно машинами скорой помощи.

"У тех, кому состояние не позволяет покинуть квартиру либо кто не хочет этого делать по каким-то причинам, есть возможность проголосовать на дому. Бригада закрытого участка в защитных костюмах приедет к такому пациенту, чтобы он мог реализовать свое законное право на участие в выборах", - отметил Владимир Караник.

Сейчас составляются списки желающих. Даже если кто-то отказался ранее голосовать, а в воскресенье передумал, то вплоть до 18.00 можно позвонить по телефону в медучреждение и сообщить об этом.
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