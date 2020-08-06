Папа купил автомобиль? Дедушка построил электромобиль!

Первый раз мы познакомились с ним в мае 2005 года. Наша съёмочная группа приехала в Чирковичи, узнав, что здесь живёт настоящий изобретатель. Михаил Антонович показал нам свои поделки. Основное направление конструкторской мысли – сельскохозяйственная техника. Из подручных материалов, списанных узлов и агрегатов он изготовил несколько уникальных машин. Тогда 72-летний пенсионер даже показал, как этот хэндмэйд работает. Без особых усилий самодельный трактор пахал целину не хуже тяжёлой колхозной техники. И затраты минимальные – 5-6 литров бензина на 10 соток земли. Всего 4 трактора разных конструкций и предназначения и даже микроавтобус – всё это Михаил Антонович Паркалов сконструировал сам и сам же изготовил. Кстати, микроавтобус отслужил к тому времени верой и правдой 23 года и уже находился на заслуженном отдыхе.





Прошло 15 лет. Мы решили навестить чирковичского Кулибина и проверить, дожила ли его техника до нынешних времён. И что бы вы думали? Всё на ходу, всё работает. Сейчас, пока не наступила уборочная страда, чудо-трактора и всякие другие культиваторы отдыхают в гараже и под навесами. Не отдыхает лишь сам Михаил Паркалов. Неугомонный изобретатель, говоря современным языком, находится в тренде. И своими руками построил самый настоящий электромобиль!





Пока «Тесла», «Хёндэ», «Ниссан», БМВ и «Шевроле» продвигают на рынок свои дорогостоящие модели, Михаил Антонович разъезжает по окрестностям Чирковичей на своём безымянном ещё творении. Конечно, за лидерами электромобилестроения эта милая машинка не угонится. Максимальная скорость – 12 километров в час, запас хода – около 15-ти километров. Но со своим предназначением – возить хозяина и его жену, справляется отменно уже более двух лет.





— Поставил один электродвигатель мощностью 750 Вт и он грелся, поэтому я изменил тактику, поставил более экономный двигатель с немецких автомобилей с вентилятором охлаждения радиаторов, — рассказывает Михаил Паркалов. – Колеса купил в магазине, они предназначены для тачек. С двух рижских велосипедов применил переднюю вилку. Таким образом, мост у меня своеобразный, такого не встретишь. Скорость здесь одна, два аккумулятора по 100 А·ч ёмкостью 12 Вт тяговые. На одной зарядке я проехал 7,5 км и понял, что ещё на 7 км должно хватить. Заряжаю автомобильным зарядным.





Слушая обстоятельный рассказ собеседника, оставалось только удивляться его грамотности, скрупулёзности, логике решений и последовательности реализации необычного проекта. И по-хорошему завидовать его энергии и увлечённости любимым делом. За плечами Михаила Антоновича тяжёлая жизнь. 10-летним он попал в Озаричский концлагерь, после освобождения помогал Красной Армии – точил топоры для сапёров. Именно тогда проявились его изобретательские наклонности. Точилку для топоров он сделал из лебёдки бомболюка сбитого бомбардировщика. В дальнейшем вся работа его была связана с техникой, водительский стаж – 62 года. Кстати, напомню, Михаилу Антоновичу Паркалову в сентябре исполнится 87 лет.





Сесть за руль я не рискнул. Любую технику, тем более такую необычную, перед применением необходимо тщательно изучить. Времени на это, увы, не было. Впрочем, мне и на пассажирском сидении, обычном офисном стуле, было весьма комфортно, несмотря на то, что… с непривычки немного укачало.





У этой необычной машины есть один недостаток, в прямом смысле слова. Ей недостаёт названия. Михаил Антонович изобрёл и собрал электромобиль, а имя так и не придумал…