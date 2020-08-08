



Как сообщает "СБ" , в ходе расследования установлено, что преступная деятельность фигурантов носила продолжительный характер. Возглавлял группу 37-летний минчанин. Преступникам инкриминируется совершение трех краж, одна из которых в особо крупном размере, и пяти разбойных нападений на частные дома и организации в Минске и Минском районе.





Так, еще в 2014 года с территории склада индивидуального предпринимателя в агрогородке Ждановичи был похищен сейф с деньгами. Общий ущерб составил более 43 тысяч рублей, проинформировали в Следственном комитете.





Объектом ограбления стал также частный дом в Центральном районе Минска. За жильем потенциальных жертв велось долгое наблюдение, собиралась информация о распорядке дня хозяев.





В конце 2018 года была создана организованная группа для совершения разбойных нападений, в связи с чем преступники приняли решение о необходимости ее вооружения.





С апреля по июль 2019 года злоумышленники совершили еще три разбойных нападения в Советском и Первомайском районах столицы, в том числе хищение боеприпасов.





Финальным эпизодом в их преступной деятельности стало нападение на столичный ювелирный магазин «Яхонт» на улице Киселева в Минске. Там злоумышленников применили газовый баллончик, заковали продавцов в наручники, после чего разбили витрины и похитили золотые ювелирные изделия. Всего было украдено товара более чем на миллион рублей.





По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 37 и 38 лет, а также 44-летний мужчина, причастный к совершению иных преступлений. В ходе следствия со дна Свислочи было извлечено пишущее устройство с камер видеонаблюдения магазина "Яхонт", которое мужчины забрали во время совершения разбойного нападения.





Для ограблений фигуранты использовали газовое оружие и металлические монтировки. В некоторых случаях использовали также пневматическое оружие, визуально схожее с пистолетом Макарова. Монтировками наносили побои собственникам или угрожали им, отметили в СК. У собственников таким образом выбивали сведения о местонахождении денег и драгоценностей.





Общий ущерб, нанесенный членами группировки, составил более 1 млн 300 тысяч рублей. Участникам вооруженной преступной группы предъявлены обвинен .