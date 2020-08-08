За диджеев! Автомобилисты "утопили в пол" у КГБ и показали белые браслеты, без среднего пальца
Вечером 7 августа в Минске прошла массовая акция автомобилистов. Водители сигналили, показывали белые ленты и браслеты, из салонов легковушек звучало "Перемен!".
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Акция в Минске, 7 августа 2020-го / Reuters
ГАИ, чтобы остановить этот протест, пришлось в очередной раз перекрывать проспект Независимости. Некоторые автомобили останавливали. Но акция проходила в разных районах столицы. Её поддержали велосипедисты, начавшие свою очередную массовую поездку по Минску. И снова на улицах появились автозаки...
Акция проводилась в поддержку двух диджеев, Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, осуждённых 7 августа на 10 суток за то, что накануне поставили на государственном мероприятии песню "Перемен!".
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11:20 08/08/2020
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