Акция в Минске, 7 августа 2020-го / Reuters​

ГАИ, чтобы остановить этот протест, пришлось в очередной раз перекрывать проспект Независимости. Некоторые автомобили останавливали. Но акция проходила в разных районах столицы. Её поддержали велосипедисты, начавшие свою очередную массовую поездку по Минску. И снова на улицах появились автозаки...





Акция проводилась в поддержку двух диджеев, Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, осуждённых 7 августа на 10 суток за то, что накануне поставили на государственном мероприятии песню "Перемен!".





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