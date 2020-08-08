+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Веганы просили у Минобороны индивидуального подхода к армейскому питанию. Что им ответили?

Вышел спор о том, как армейский паек связан с убеждениями.

 
— Служба в армии является конституционной обязанностью в Беларуси. Призыву на службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, — напоминали авторы петиции.
 
Подчеркивая,  что среди этих людей есть вегетарианцы и веганы (люди не употребляющие в пищу продукты животного происхождения или употребляющие не все такие продукты). 
 
— Это их убеждения и статья 33 Конституции Республики Беларусь гарантирует право граждан на свободу убеждений и «никто не может быть принужден к отказу от убеждений».

Право на свободу убеждений не является декларативным. В частности, это следует из статьи 2 Конституции, а именно: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».
 
Таким образом, Министерство обороны, являясь государственным органом, должно также гарантировать реализацию права на свободу убеждений.
 
В действительности же Министерство обороны не предпринимает каких-либо мер для реализации этого права во время службы в армии: разработан лишь один общевойсковой паек для всех без исключения. Солдатам веганам и вегетарианцам приходится выбирать между голоданием на протяжении срока службы и отказом от своих убеждений ради сохранения собственного здоровья и даже жизни.
 
Отсутствие адаптированного питания в армии для лиц, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения, приводит к нарушению конституционных прав этих солдат, а именно: права на достойный уровень жизни, включающий достаточное питание, — писали инициаторы обращения.
 
Они просили, Минобороны «срочно принять меры для исправления ситуации с нарушением прав солдат, которые не употребляет в пищу продукты животного происхождения или употребляет не все такие продукты».
 
Ответ подписал первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. По его информации, в настоящее время службу в вооруженных силах Беларуси проходит один веган. Кроме того, замминистра пишет, что в Вооруженных силах Беларуси никто из военнослужащих не принуждается к отказу от своих принципов и убеждений, но тем не менее, «Министерство обороны Республики Беларусь видит нецелесообразным введение отдельного пайка для лиц, отказавшихся от употребления в пишу продуктов животного происхождения.
 
Вместе с тем, создана система замены продуктов животного происхождения на другие продукты для вегетарианцев и веганов».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]