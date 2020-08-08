— Служба в армии является конституционной обязанностью в Беларуси. Призыву на службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, — напоминали авторы петиции.

Подчеркивая, что среди этих людей есть вегетарианцы и веганы (люди не употребляющие в пищу продукты животного происхождения или употребляющие не все такие продукты).

— Это их убеждения и статья 33 Конституции Республики Беларусь гарантирует право граждан на свободу убеждений и «никто не может быть принужден к отказу от убеждений».





Право на свободу убеждений не является декларативным. В частности, это следует из статьи 2 Конституции, а именно: «Человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства».

Таким образом, Министерство обороны, являясь государственным органом, должно также гарантировать реализацию права на свободу убеждений.

В действительности же Министерство обороны не предпринимает каких-либо мер для реализации этого права во время службы в армии: разработан лишь один общевойсковой паек для всех без исключения. Солдатам веганам и вегетарианцам приходится выбирать между голоданием на протяжении срока службы и отказом от своих убеждений ради сохранения собственного здоровья и даже жизни.

Отсутствие адаптированного питания в армии для лиц, не употребляющих в пищу продукты животного происхождения, приводит к нарушению конституционных прав этих солдат, а именно: права на достойный уровень жизни, включающий достаточное питание, — писали инициаторы обращения.

Они просили, Минобороны «срочно принять меры для исправления ситуации с нарушением прав солдат, которые не употребляет в пищу продукты животного происхождения или употребляет не все такие продукты».

Ответ подписал первый заместитель министра обороны Александр Вольфович. По его информации, в настоящее время службу в вооруженных силах Беларуси проходит один веган. Кроме того, замминистра пишет, что в Вооруженных силах Беларуси никто из военнослужащих не принуждается к отказу от своих принципов и убеждений, но тем не менее, «Министерство обороны Республики Беларусь видит нецелесообразным введение отдельного пайка для лиц, отказавшихся от употребления в пишу продуктов животного происхождения.

Вместе с тем, создана система замены продуктов животного происхождения на другие продукты для вегетарианцев и веганов».