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Ученые предупредили о мощных магнитных бурях в августе

В августе в мире ожидаются сильные магнитные бури.


Так, 10-го числа прогнозируется буря средней интенсивности. В это время у людей могут наблюдаться перепады давления.

"Магнитная буря 13 и 14 августа ожидается более слабой. В эти числа на головокружения, головные боли, а также мигрени могут жаловаться лишь метеочувствительные люди", - отмечает телеканал.

Усиление геомагнитных возмущений прогнозируется 21-22 и 29 августа. В данный период возможно общее ухудшение самочувствия, боль в суставах, мигрень, проблемы со сном.
Oxu.az
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