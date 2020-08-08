+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Трагедия в Воложинском районе — под колесами автобуса погиб полуторагодовалый мальчик

В деревне Пугачи Воложинского района, во дворе частного дома, вечером 7 августа автобус МАЗ наехал на мальчика, которому было полтора года. Ребенок погиб.

Начальник отделения Госавтоинспекции Воложинского РОВД Леонид Гиль рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Автобус принадлежит предприятию «Миноблавтотранс». Водитель — дедушка ребенка. Трагедия случилась около 20:55 в Пугачах на дворовой территории его дома на Садовой улице. По предварительной версии, дедушка не видел внука, который неожиданно оказался под колесами. Не уследила за ним и мать, хотя находилась недалеко. Как и почему это все произошло, достоверно пока установить невозможно. У людей горе. Они плачут.

По словам Леонида Гиля, причины и обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как премьер-министр РБ оказался лидером оппозиции
Владимир Искорцев
"Да, всем всё понятно!"
Уладзiмiр Някляеў
Што рабіць – і хто будзе вінаваты?
Петр Рудковский
Байкі пра байкот
Анатолий Лебедько
Досрочное голосование день 2! Фальсификации,...
Людмила Мирзаянова
Так хочется остаться «чуть выше Бога»!
Алесь Бяляцкі
История: XXIX. ВАСЯ | Тюрьма. Забытые люди.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]