Начальник отделения Госавтоинспекции Воложинского РОВД Леонид Гиль рассказал корреспонденту МЛЫН.BY





— Автобус принадлежит предприятию «Миноблавтотранс». Водитель — дедушка ребенка. Трагедия случилась около 20:55 в Пугачах на дворовой территории его дома на Садовой улице. По предварительной версии, дедушка не видел внука, который неожиданно оказался под колесами. Не уследила за ним и мать, хотя находилась недалеко. Как и почему это все произошло, достоверно пока установить невозможно. У людей горе. Они плачут.





По словам Леонида Гиля, причины и обстоятельства происшествия выясняет Следственный комитет.