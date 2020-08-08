В Минске начали перерабатывать автохлам. Прощай, ласточка!

Отгрузку бросового транспорта осуществляли на территории автостоянки № 96 работники предприятия «Белвторчермет», передает корреспондент агентства «Минск-Новости»





— Эти транспортные средства признаны судом бесхозяйными, поэтому подлежат утилизации, — рассказал главный инженер ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников. — В своей работе мы руководствуемся Указом Президента Республики Беларусь № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации». В районных администрациях должностные лица выявляют на улично-дорожной сети и дворовых территориях машины, на которых отсутствуют стекла, колеса, элементы кузова, имеются деформация, повреждения, при которых запрещается участие в дорожном движении. Собственникам автохлама высылают извещения с требованием привести их в надлежащий вид. В противном случае эвакуаторы доставят стоящие на приколе автомобили на стоянки, где их возьмут под охрану. Такие стоянки имеются в каждом районе столицы.





В интересах владельца как можно быстрее привести машину в надлежащий вид, а если ее уже переместили на стоянку — скорее забрать, поскольку за эвакуацию и хранение нужно заплатить определенную сумму. Владелец может обратиться на стоянку с просьбой заключить договор хранения либо прийти в районную администрацию с заявлением об утилизации автомобиля. В некоторых случаях машину выгоднее отправить в утиль, чем заниматься ее восстановлением. Поэтому хозяева не реагируют на обращения.





— Если реакции не последовало в течение двух месяцев, мы обращаемся в суд, чтобы признать транспортное средство бесхозным, — констатирует П. Прудников.





В числе машин, которым суждено было отправиться в последний путь, значились три автомобиля марки Ford, столько же Opel, а также Mazda, Proton, «Москвич» и «ВАЗ». Все они имели жалкий вид. У одних разбиты стекла или поврежден кузов после ДТП, у других куча мусора в салоне. Владельцам до них не было никакого дела.





— Наш район особенно испытывает проблему нехватки парковочных мест, — отметил главный специалист отдела городского хозяйства администрации Фрунзенского района Алексей Манохин. — Поэтому важно очищать дворы и улицы от так называемого автохлама. В этом направлении мы активно работаем.





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