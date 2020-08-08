Погоня ОМОНа за велосипедистами: есть пострадавшие
Вечром в пятницу в Минске начались задержания велосипедистов, которые катались по центру города.
Задерживали участников акции солидарности солдаты-срочники, сообщают очевидцы.
Как рассказали очевидцы, милиция и ОМОН также задерживают велосипедистов, бросали их в автозаки и микроавтобусы вместе с велосипедистами.
Непонятно, зачем ГАИ перекрыла проезд по площади Победы в столице.
"Белорусский партизан"
09:49 08/08/2020
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