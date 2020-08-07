Стюардессы раскрыли способ бесплатно получить больше еды в самолете

Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express, пишет Lenta.Ru.





Так, по словам бортпроводников, члены экипажа, как правило, не предлагают путешественникам дополнительную порцию блюд или напитков, однако, скорее всего, не откажут, если те их об этом попросят.





"Обед на борту обычно достаточно скромный, (...) в связи с чем многие пассажиры остаются голодными. Поэтому вы вправе попросить что-то еще, и летный состав будет рад предложить вам то, что осталось", - указал один из участников треда.









Кроме того, отмечается, что иногда авиакомпании располагают гораздо большим ассортиментом и запасом еды и напитков, чем пассажирам предлагается во время полета. К примеру, на некоторых рейсах доступен горячий шоколад или бесплатный алкоголь, в частности, шампанское, вино и пиво.





Вдобавок известно, что персонал авиалайнера всегда имеет при себе небольшую аптечку с базовым набором медикаментов. Так, путешественники при необходимости могут бесплатно воспользоваться лейкопластырями или обезболивающими средствами.



