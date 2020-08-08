Крушение самолета в Индии: погибло 20 человек

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.









Как стало известно, что самолет садился в сложных условиях - во время ливня, дважды заходить на посадку. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению индийских граждан из-за рубежа во время пандемии коронавируса.





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