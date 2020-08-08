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Крушение самолета в Индии: погибло 20 человек

Число жертв жесткой посадки пассажирского авиалайнера Boeing 737 авиакомпании Air India Express в индийском городе Кожикоде выросло до 20 человек.

 Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Согласно данным издания, в результате аварии погибли оба пилота. Еще более 140 пассажиров пострадали, некоторые из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как стало известно, что самолет садился в сложных условиях - во время ливня, дважды заходить на посадку. Рейс выполнялся в рамках программы по возвращению индийских граждан из-за рубежа во время пандемии коронавируса.

Фото: AP Photo
"Белорусский партизан"
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