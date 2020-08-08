Прирост числа заразившихся за сутки составил 278 тысяч. За весь период пандемии скончались 720 074 инфицированных, более 11,6 миллиона человек выздоровели.





Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,94 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,96 миллиона человек), Индия (более 2,02 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (875,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (545,4 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.



