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Пандемия в мире на утро 8 августа: заражены более 19,3 миллиона человек

Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте. По информации проекта, в мире заражены 19 306 868 человек.

Прирост числа заразившихся за сутки составил 278 тысяч. За весь период пандемии скончались 720 074 инфицированных, более 11,6 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,94 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (более 2,96 миллиона человек), Индия (более 2,02 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (875,3 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (545,4 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.
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