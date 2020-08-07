Команда платформы “Голос” ответила Ермошиной и Генпрокуратуре

По словам представителей платформы, убедиться в достоверности официальных результатов — это единственная цель платформы «Голос».





“Любые попытки приписать ей «волшебные» свойства по организации чего-либо большего — очередная, не предусмотренная законодательством, фантазия. Чтобы удостовериться в этом, достаточно ознакомиться с платформой «Голос”, — заявили создатели платформы.









Платформа «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Система основана на активности людей, решивших анонимно сообщить о своем выборе. В отличие от механизма проведения экзит-полов, человек сам инициирует обращение к системе и вносит в нее информацию, желая сохранить результаты своего выбора. К избирателю никто не подходит, не задаёт ему вопросы, не проводит интервью”, — уточнили в команде создателей платформы.





“Платформа не контролирует волеизъявление граждан, не является «теневым избиркомом», не девальвирует официальные результаты выборов, не нарушает закон, не финансируется из-за рубежа, не разглашает персональные данные зарегистрированных пользователей, не агитирует ни за одного из кандидатов, не наносит вред избирателям, не занимается проведением соцопросов и главное — не призывает в массовым беспорядкам”, — утверждает команда “Голоса”.









«Девальвировать результат выборов система также не может, поскольку это прерогатива нарушений, которые выявляются в ходе проведения голосования. Наша платформа не проводит голосование — она, используя нейросеть, проверяет и считает голоса, предоставленные и подтверждённые самими пользователями», — написали представители команды «Голос».





«Голос» не агитирует ни за одного из кандидатов — наоборот, платформа призывает всех регистрироваться вне зависимости от их политических предпочтений. Так итоговые данные платформы будут более достоверными. Платформе все равно, кого выберут белорусы. Ее задача — считать голоса», — рассказали представители платформы альтернативного подсчета.





“Ответственно заявляем: от имени платформы «голос» не звучало и не прозвучит ни одного призыва к массовым мероприятиям. если подобные призывы нам попробуют приписать — это враньё”, — заявили создатели платформы.





«Мы со своей стороны гарантируем: через неделю после выборов команда разработчиков опубликует исходный код платформы без персональных данных пользователей в Open Source (свободно распространяемое программное обеспечение). Чтобы все заинтересованные IT-специалисты и представители ЦИК могли убедиться в защищенности и надёжности нашей разработки. Платформа «Голос» в будущем может стать эффективным компонентом проведения онлайн-выборов — именно в эту сторону движется мир, ведь проникновение цифровых технологий с каждым годом растёт», — пообещали разработчики.





«Мы будем рады, если ЦИК Беларуси и другие страны смогут использовать эту разработку для цифровизации выборов в будущем. Интерес со стороны европейских стран мы уже ощутили — только за текущую неделю наша команда пообщалась со множеством ведущих зарубежных СМИ на тему «Голоса», — рассказали в команде проекта.





Полностью обращение можно прочитать здесь.





Ранее Телеграф сообщил, что Генеральная прокуратура отреагировала на приказ действующего президента и дала оценку платформе “Голос”, с помощью некоторые белорусы намерены провести альтернативный подсчет голосов.





А глава ЦИК вовсе назвала платформу “Голос” преступной. Целью проекта по альтернативному подсчету голосов «Голос» является девальвация официальных результатов выборов, чтобы организовать массовые беспорядки. Об этом заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в видеообращении на сайте ведомства. По ее словам, платформа не предусматривает контроль волеизъявления.



