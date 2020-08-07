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ЧП на «Гродно Азот»: произошла разгерметизация крышки на линии кислорода

В цехе метанола ОАО «Гродно Азот» произошла разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода, что вызвало вспышку без последующего горения.


В результате происшествия один работник ОАО «Гродно Азот» получил термический ожог. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Технологический процесс не остановлен. На сайте предприятия сообщают, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
"Белорусский партизан"
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