ЧП на «Гродно Азот»: произошла разгерметизация крышки на линии кислорода
В цехе метанола ОАО «Гродно Азот» произошла разгерметизация крышки вентиля на линии кислорода, что вызвало вспышку без последующего горения.
В результате происшествия один работник ОАО «Гродно Азот» получил термический ожог. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Технологический процесс не остановлен. На сайте предприятия сообщают, угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.
"Белорусский партизан"
19:56 07/08/2020
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