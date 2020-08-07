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В Индии самолет разломился пополам при посадке. На борту 190 человек, есть жертвы

Самолет авиакомпании Air India Express с почти 200 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорте города Кожикоде в штате Керала на юге Индии, по сообщениям индийских СМИ.

Полиция сообщила о том, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии. Сейчас на ее месте ведутся спасательные работы.

аэропорт Керала

Самолет разломился на две части, согласно сообщения на местном телевидении и фотографиям в соцсетях.

Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.
bbc.com
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