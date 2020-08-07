Полиция сообщила о том, что двое пассажиров могли погибнуть и еще 35 пострадать в аварии. Сейчас на ее месте ведутся спасательные работы.





аэропорт Керала





Самолет разломился на две части, согласно сообщения на местном телевидении и фотографиям в соцсетях.





Самолет совершал рейс из Дубая. Air India Express - лоукостер индийского флагманского перевозчика Air India.



