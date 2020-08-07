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Победитель «Славянского базара»: после автозаков на улице нельзя молчать

Алексей Гросс поддержал людей, которые вышли на акции солидарности с политзаключенными, и в итоге был лишен возможности участия в государственных концертах. Но солидарность придала музыканту второе дыхание.

Гость студии Светланы Калинкиной и Виталия Цыганкова – исполнитель, победитель «Славянского базара» Алексей Гросс. 

Серия программ Белсат «Беседа VoxPopuli» знакомит зрителей с личностями, активно включившимися в нынешнюю избирательную кампанию, хотя раньше они не интересовались политикой.


«Вы не представляете, какая поддержка. Я такую поддержку ощущал в течение полугодия, когда готовился к «Славянскому базару», ведь мы также пытались изменить формат и видение конкурса. И тут для меня как глоток воздуха, я понял, что нас очень много. Таких людей, которым хочется свободы. Мне не нравится, что нас воспринимают как людей с копьями. Нет, мы просто хотим жить», – высказался Алексей во время эфира.
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