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Сколько людей пришло на госконцерты - из-за них Тихановской незаконно не дали провести вчера митинг

Вчера Светлана Тихановская планировала провести большой митинг-концерт в парке Дружбы народов.

После того как власти объявили, что на этой площадке в то же самое время у них будет проходить праздник в честь Дня железнодорожных войск, команда Тихановской попыталась найти другую площадку для митинга, напоминает the-village.me

Но оказалось, что на всех местах, отведенных под агитационные массовые мероприятия, вечером тоже будут проходить государственные концерты. «Радио Свобода» сняла, что там происходило и сколько людей пришло.
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