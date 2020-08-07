После того как власти объявили, что на этой площадке в то же самое время у них будет проходить праздник в честь Дня железнодорожных войск, команда Тихановской попыталась найти другую площадку для митинга, напоминает t he-village.me





Но оказалось, что на всех местах, отведенных под агитационные массовые мероприятия, вечером тоже будут проходить государственные концерты. «Радио Свобода» сняла, что там происходило и сколько людей пришло.







