Сколько людей пришло на госконцерты - из-за них Тихановской незаконно не дали провести вчера митинг
Вчера Светлана Тихановская планировала провести большой митинг-концерт в парке Дружбы народов.
После того как власти объявили, что на этой площадке в то же самое время у них будет проходить праздник в честь Дня железнодорожных войск, команда Тихановской попыталась найти другую площадку для митинга, напоминает the-village.me
Но оказалось, что на всех местах, отведенных под агитационные массовые мероприятия, вечером тоже будут проходить государственные концерты. «Радио Свобода» сняла, что там происходило и сколько людей пришло.
18:25 07/08/2020
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