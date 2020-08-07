И когда казалось, что ребенка уже унесло на глубину, его голос услышали и достали из-под понтона. А сделал это оказавшийся рядом неоднократный чемпион Беларуси по плаванию, экс-чемпион мира среди юношей, участник Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Евгений Лазука.





- Все произошедшее - это просто невероятное стечение обстоятельств, чудо, - рассказывает « КП » Евгений. В тот день он с друзьями отдыхал на туркомплексе. - Возле берега - понтон, к которому привязаны лодки. Там играли двое маленьких братьев, и младший не удержался и упал в воду.





Старший брат отправился звать взрослых. К берегу прибежало много людей, в том числе мама мальчиков. Поднялся крик, мама, конечно, была очень напугана, сама рвалась прыгать в воду.





Течение в этом месте очень сильное, и все решили, что мальчика, скорее всего, унесло далеко вниз по реке. Но Евгений прыгнул в воду и плавал вокруг понтона, нырял на глубину - вода мутная, ничего не было видно. Прошло уже минут 10-15, как вдруг пловец услышал писк под понтоном:





- Ребенку всего около трех лет, наверное, он еще и говорить толком не умеет. Я нырнул под понтон - это опасно для любителей. Ничего не было видно, но наощупь я нашел ребенка. Подняли понтон, перетащили и достали мальчика, - продолжает Евгений. - Там везде большая глубина, но ребенка чудом засосало именно в то место, где есть насыпь из камней. Невероятно, но он зацепился за камни и стоял на цыпочках, глотая воздух под понтоном.





Все были очень напуганы, мальчик - тоже, он страшно плакал. Да и сам Евгений пережил стресс:





- Все было так неожиданно. У меня у самого есть ребенок, примерил ситуацию на себя, представил, что бы я переживал, если бы такое с ним случилось.





31-летний чемпион сейчас живет в родном Солигорске, там он открыл собственную школу плавания, где занимается с маленькими детьми.







