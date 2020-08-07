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Кина не будет: все пропагандистские бесплатные концерты отменены

Масштабных предвыборных концертов с участием белорусских и российских звезд 8 августа не будет.

После обращения поклонников многие зарубежные артисты отказались от участия в них. В результате в Гомеле и Гродно концерты, похоже, и вовсе отменили, в Бресте, Витебске, Могилеве и Минске — перенесли на неопределенный срок.

В столице на концерте 8 августа должны были выступить Tyga, Мэвл, Saint Jhn, Джаро и Ханза, Немига, Rasa. Но они отказались. Сегодня управляющий компанией-организатором Atom Entertainment Group Андрей Алексеев сообщил TUT.BY, что шоу планируют провести, но позже.

В Витебске праздничный концерт перенесли на неопределенный срок. Там должны были выступить Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

Не будет концерта и в Бресте. В городе срывают расклеенные афиши с именами приглашенных артистов: Стас Пьеха, Олег Винник, Юлианна Караулова, группа «Леприконсы». 


Изначально сообщалось о том, что в концерте примет участие группа «Краски», но позже эту информацию TUT.BY опровергли представители коллектива. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, мероприятие перенесено. На какую дату — неизвестно.

Могилев ждал 8 августа приезд Boney M, «Дискотеки Авария», «Сябров», «Кар-Мэн» и Инны Афанасьевой. Концерт тоже перенесли. Но ни дату переноса, ни место, ни организатора в горисполкоме TUT.BY не назвали. 

Вместе с концертом перенесли и продуктовую ярмарку, которая должна была проходить возле Ледового дворца.

Концерт в Бобруйске, который должен был пройти около Ледового дворца с 18.00 до 23.00, тоже отменили.

В Гомеле и Гродно концерты отменили. У Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». В Гродно ждали Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и участницу музыкального шоу «Голос» Элину Чагу.

Напомним, в среду стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минске и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие белорусские, российские, украинские и американские исполнители. 

Однако белорусы стали атаковать соцсети заявленных артистов с просьбами не приезжать. Они писали, что не стоит поддерживать действующую власть. 

Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова, Мэвл, Григорий Лепс и американские реперы Tyga и Saint Jhn позже сообщили, что отказываются от выступлений.

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