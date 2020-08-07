Следственный комитет России начал проверку задержания россиян в Беларуси
Неожиданный поворот в деле задержанных боевиков. Российские следователи могут возбудить дело против белорусских следователей.
СК РФ начал доследственную проверку обстоятельств задержания 33 граждан РФ на территории Беларуси, произошедшего 29 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
После сбора и анализа всех необходимых сведений Следственный комитет даст соответствующую правовую оценку ситуации, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко..
15:24 07/08/2020
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