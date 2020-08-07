Что говорят российские звезды об отмене выступлений в Беларуси?

В итоге Леонид Агутин, Юлианна Караулова, дуэт RASA, группа «Кар-Мэн», Стас Пьеха и «Дискотека Авария» сообщили, что не приедут сейчас в Белоруссию. Григорий Лепс решил свои концерты не отменять, заявив, что его ждут люди, которым он должен принести радостные моменты своей музыкой. Состоится ли запланированное ранее выступление Владимира Преснякова, неизвестно.





Также сообщалось, что в Белaруси выступят группа «Фабрика» и «Отпетые мошенники». Вот что сказала Business FM Саша Попова из группы «Фабрика».





— Я абсолютно аполитичный человек. Я артист, который поет, дарит людям радость. В моей жизни главное — музыка, поэтому тут я ничего не могу сказать. То есть я не могу сказать, что я видела или чего-то происходило в мою лично сторону.





— То есть про выступление в Беларуси вам никто ничего не писал, не просил не приезжать?





— Лично мне нет.





— А по поводу вашего выступления в Беларуси, будете выступать или нет, есть ли у вас решение?





— Я не знаю пока, никакого решения нет.





Ничего не известно о письмах фанатов и даже о выступлении и Вячеславу Зинурову из «Отпетых мошенников». Вот что он сообщил радиостанции.





— Хотели ваше мнение услышать по поводу этой атаки фанатов, чтобы вы не выступали. Будете ли вы выступать, несмотря на все эти просьбы?





— Вы знаете, я сейчас от вас первый раз это слышу. Мне ничего не известно по поводу выступления и по поводу атаки, я вообще не в курсе.





— То есть вы не в курсе вообще, что должны были в Минске выступать?





— Мы вообще не в курсе, да.





Концертный директор группы «Краски» Роман Темин сказал Business FM, что отказались от выступления не по политическим причинам.





— Мы не выступаем в Беларуси. Мы отказались не потому, что там политика была, мы отказались намного раньше, потому что нам райдер наш не выполнили, вот и все. И сейчас нас туда примешали зачем-то.





— Всем звездам пишут комментарии.





— Нам тоже писали. Это больше похоже на какой-то спам, потому что текст практически везде одинаковый.





На выборах в Белоруссии за три дня досрочно проголосовали почти 22,5% избирателей, сообщает ЦИК. Это рекорд по сравнению с прошлыми выборами.







