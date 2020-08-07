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Лукашенко впервые присвоил почетное звание «Народный врач Беларуси»

Впервые в истории независимой Беларуси медику присвоено почетное звание «Народный врач Беларуси».


На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа во время встречи с работниками системы здравоохранения и вручения им государственных наград, сообщает БелТА.

Народным врачом Беларуси стал заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов.

Всего почти полсотни врачей собрались 7 августа во Дворце Независимости. Со словами благодарности к ним обратился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Также медикам вручили государственные награды.
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