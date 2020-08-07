Пьяный сельчанин отбивался от милиции заведенной мотокосой
С заведенной мотокосой вышел навстречу участковому житель деревни Витуничи Докшицкого района, который до этого избивал свою сожительницу.
В милицию о дебоше сообщила внучка избиваемой женщины. На разбор конфликта отправили участкового инспектора и сотрудника оперативно-дежурной службы.
Представителей власти пьяный сельчанин встретил, вооружившись бензотриммером. Он угрожал пустить технику в ход против милиционеров.
В конце концов, одному из правоохранителей удалось при помощи черенка от садового инструмента выбить из рук дебошира работающую мотокосу и задержать 43-летнего безработного сельчанина.
После задержания мужчина был водворен в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
Источник: vitebsk.cc
13:23 07/08/2020
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