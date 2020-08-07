







Молодой человек более двух лет вел активную переписку с заведомо малолетними в одной из социальных сетей. Под женским ником он знакомился с девочками 11-12 лет из Минска, Могилева и других городов, вел с ними откровенные разговоры на интимные темы. Когда же те шли на контакт, предлагал «подзаработать». За действия сексуального характера обещал 15 рублей. Такое преступное предложение получили более 60 малолетних.





Скрывавшийся под женской аватаркой 24-летний уроженец Могилева работал инженером на одном из столичных предприятий, ранее к уголовной ответственности не привлекался.





Правоохранители выяснили, что в Минске мужчина совершил сексуальные действия в отношении малолетней.





Во время задержания у него изъяты компьютерная техника и мобильный телефон с материалами порнографического характера. На данный момент устанавливаются иные лица, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемого.





Следователями дана правовая оценка действиям задержанного, возбуждено уголовное дело.





Как отметил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн, угрозы, связанные с сексуальным насилием над детьми, в последнее время возросли. Зачастую такого рода преступления начинаются в Интернете, где происходит первичный контакт педофила и ребенка. Переписка на сексуальные темы, а также порносъемка несовершеннолетних сегодня являются наиболее распространенным злодеянием в отношении детей.





Во многих странах мира так называемый груминг наказуем. В Беларуси ответственность за переписку с ребенком в сексуальных целях пока наступает только тогда, когда дело доходит до физического насилия. Также беспрепятственно можно потреблять и хранить детскую порнографию, запрещено лишь ее распространение. Хотя, как известно, именно спрос порождает предложение.





МВД видит эти проблемы и постоянно выступает за совершенствование законодательства, корректировку норм исходя из сегодняшних реалий.





– Мы обращаемся ко всем родителям. Вы обязаны знать, с кем ваш ребенок общается в интернете и о чем. Интересуйтесь его делами, следите за изменениями в поведении, обращайте внимание на новые знакомства. Ваше участие и бдительность помогут предотвратить беду. Если вам стало известно о преступлении сексуального характера в отношении детей, не утаивайте это. Чем скорее вы обратитесь в правоохранительные органы, тем льше детских судеб мы вместе с вами спасем, – подчеркнул Дмитрий Родиславович.





Узнать о потенциальных опасностях, которые таит в себе Интернет, и получить квалифицированную помощь дети, родители и педагоги могут на информационном ресурсе kids.pomogut.by, разработанном по инициативе МВД.



