







— Это сорта, которые нейтральны к длине светового дня. Они плодоносят и цветут непрерывно в течение 5–6 месяцев. Мы можем получать урожай уже в апреле и до первых заморозков, — в эфире «Беларусь 1» рассказала заместитель руководителя отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси Наталья Клакоцкая.

Она отметила, что изучение питания и опыления этих растений ведется учеными в защищенном грунте. Один из главных факторов выращивания в таких условиях — стопроцентная экологичность клубники, включая используемые средства ее защиты.

Помимо клубники ученые института работают над созданием и совершенствованием сортов не столь привычных для Беларуси культур, таких как кизил, гумми и шелковица.



