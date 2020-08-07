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Белорусские ученые создают сорта клубники, которые приносят ягоды на протяжении полугода

Белорусские ученые создают в теплицах сорта клубники, которая будет цвести и непрерывно давать ягоды вплоть до октября.



— Это сорта, которые нейтральны к длине светового дня. Они плодоносят и цветут непрерывно в течение 5–6 месяцев. Мы можем получать урожай уже в апреле и до первых заморозков, — в эфире «Беларусь 1» рассказала заместитель руководителя отдела ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси Наталья Клакоцкая.
 
Она отметила, что изучение питания и опыления этих растений ведется учеными в защищенном грунте. Один из главных факторов выращивания в таких условиях — стопроцентная экологичность клубники, включая используемые средства ее защиты.
 
Помимо клубники ученые института работают над созданием и совершенствованием сортов не столь привычных для Беларуси культур, таких как кизил, гумми и шелковица.
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