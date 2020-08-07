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Луна заслонит Солнце и отбросит свою тень на Землю... 2 августа 2027 года произойдет уникальное затмение, которое астрономы не советуют пропустить.





Займет это явление 6 минут и 20 секунд, пишет Джейми Картер в колонке для Forbes.

Это единственный шанс увидеть внешнюю, более горячую, белоснежную корону Солнца. И самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века. Хоть в 2009 году и происходило более длительное затмение, однако оно было над океаном и в основном перекрывалось облаками.





Где будет происходит полное солнечное затмение 2027 года?





Путь простирается от Атлантики через Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Йемен и Сомали. Вот и карта. Вариантов путешествия ̶ уйма, однако существует сразу несколько причин, почему стоит выбрать египетский Луксор:





Чистое небо в Северной Африке (как и полуденная температура 41°C).





Максимальная продолжительность явления составляет 6 минут 23 секунды к юго-востоку от Луксора, но всего на четыре секунды короче в Долине Царей.





Район является популярным туристическим центром, поэтому здесь много отелей.

Лучшие места для просмотра полного солнечного затмения в Египте





Луксор, расположенный на месте древних Фив, несомненно, не имеет себе равных.





Лучшим, хоть и самым переполненным людьми участком, вероятно, будет Долина Царей ̶ область высеченных в скале гробниц, построенных для фараонов между XVI и XI веками до нашей эры. Его симметричная архитектура и прекрасное расположение на фоне скалы, скорее всего, сделают Храм Хатшепсут центром наблюдения за затмением (если только этот район не будет закрыт).







