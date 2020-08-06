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Картину Марка Шагала купили за сумму в 2 раза выше оценки

Картину Марка Шагала «Ветвь омелы, или Сон» продали 28 июля на торгах Sotheby’s в Лондоне за 1 935 000 британских фунтов при предварительной оценке в 700-900 тысяч.


Фрагмент картины «Ветвь омелы, или Сон». Фото: Sotheby’s


Аукцион носил название «От Рембрандта до Рихтера». Работа белорусского художника выполнена на бумаге гуашью, черным мелом и карандашом. Год создания – 1928.

Также 29 июля на «Дневной распродаже полотен импрессионистов и современного искусства» Sotheby’s реализованы еще две картины Марка Шагала.

Это «Зеленый профиль художника» (за 275 тысяч фунтов при оценке в 100-150 тысяч) и «Курица с золотыми яйцами» (за 300 тысяч фунтов при оценке 260-360 тысяч).

Кроме того,  22 июня – 2 июля Sotheby’s провел отдельный онлайн-аукцион под названием «Цветные грезы Марка Шагала», где торговались 76 офортов мастера. Они принесли 441 тысячу фунтов.

Со своей стороны, 10 июля на торгах Christie’s в Париже «ONE: Глобальная распродажа 20 века» было продано полотно художника «Над Витебском» (за 754 тысячи евро при оценке 500-800 тысяч).

А 26 июня – 14 июля онлайн-торги «Диалоги: Современное искусство» выручили за картину «Христос и пара в красном» 299 250 фунтов стерлингов при оценке в 260-360 тысяч.

Наконец, 3 июня на аукционе «Работы современного искусства на бумаге» в Париже за 93 750 евро приобрели работу «Натюрморт с цветами и фруктами» при оценке 70-100 тысяч евро.

Здесь же за 225 тысяч евро при оценке 180-250 тысяч реализована картина «У окна на набережной Анжу».
Belmir.by
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