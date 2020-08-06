Картину Марка Шагала купили за сумму в 2 раза выше оценки





Фрагмент картины «Ветвь омелы, или Сон». Фото: Sotheby’s









Аукцион носил название «От Рембрандта до Рихтера». Работа белорусского художника выполнена на бумаге гуашью, черным мелом и карандашом. Год создания – 1928.





Также 29 июля на «Дневной распродаже полотен импрессионистов и современного искусства» Sotheby’s реализованы еще две картины Марка Шагала.





Это «Зеленый профиль художника» (за 275 тысяч фунтов при оценке в 100-150 тысяч) и «Курица с золотыми яйцами» (за 300 тысяч фунтов при оценке 260-360 тысяч).





Кроме того, 22 июня – 2 июля Sotheby’s провел отдельный онлайн-аукцион под названием «Цветные грезы Марка Шагала», где торговались 76 офортов мастера. Они принесли 441 тысячу фунтов.





Со своей стороны, 10 июля на торгах Christie’s в Париже «ONE: Глобальная распродажа 20 века» было продано полотно художника «Над Витебском» (за 754 тысячи евро при оценке 500-800 тысяч).





А 26 июня – 14 июля онлайн-торги «Диалоги: Современное искусство» выручили за картину «Христос и пара в красном» 299 250 фунтов стерлингов при оценке в 260-360 тысяч.





Наконец, 3 июня на аукционе «Работы современного искусства на бумаге» в Париже за 93 750 евро приобрели работу «Натюрморт с цветами и фруктами» при оценке 70-100 тысяч евро.





Здесь же за 225 тысяч евро при оценке 180-250 тысяч реализована картина «У окна на набережной Анжу».