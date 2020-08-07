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Активиста отправили отбывать "сутки" с положительным тестом на COVID-19

Как стало известно "Весне", члена БСДП "Народная Грамада" Андрея Шипулина отправили отбывать административный арест, на который его осудили два месяца назад, с положительным тестом на COVID-19.

Фото: Свабода

За участие в избирательных пикетах по сбору подписей на Комаровке 7 июня суд Фрунзенского района Минска осудил Андрея Шипулина по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (Организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) на 10 суток административного ареста. Но на "сутки" его сразу не отправили.

Как сообщила "Весне" жена Шипулина, отбывать административный арест его забрали только 1 августа, почти через два месяца. Но дело в том, что, когда его забирали отбывать наказание в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина, он был болен на COVID-19. Однако сотрудники милиции даже и слушать не хотели ни его, ни жену. Жена Шипулина показывала им документы о том, что у Андрея положительный тест на COVID-19, но его все равно забрали отбывать "сутки".
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