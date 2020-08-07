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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Горячая линия ПЦ "Весна" в случае задержания

Если вас либо вашего близкого задержали, обращайтесь в ПЦ "Вясна" по следующим контактам:



Срочный прием информации и срочное консультирование по задержаниям:

Телеграмм @ViasnaSOS +375 29 543 38 66
Вайбер по номеру +375 29 543 38 66
Мобильный телефон горячей линии Весна SOS: +375 29 543 38 66
"Городской" номер телефона: +375 17 394 63 11

Несрочные обращения:

Общественная приемная: +375 29 8413981 (WhatsApp, Signal, Телеграмм @Viasna).

Если вас задержали, либо вы стали свидетелем задержания, пожалуйста, срочно обратитесь на горячую линию Весна SOS и сообщите:

имя и фамилия задержанного,
когда и где произошло задержание,
применялось ли насилие, где находится (хотя бы предположительно) задержанный,
относится ли он к уязвимым группам (инвалидность, беременность, иностранец, имеет малышей детей или старых родителей т. п.), либо является журналистом.

Вам подскажут:

где можно искать задержанных,
где можно видеть списки задержанных,
чего ждать в ближайшее время и каким образом можно помочь задержанным, в случае ареста — чего ожидать от возможного суда, как к нему подготовиться.

Если вас задержали в регионах страны, то обращайтесь по контактам, представленным по соответствующему городу.
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