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Один из звукорежиссеров, включивших в Киевском сквере «Перемен» и после этого пропавших, нашелся в ЦИП

Один из звукорежиссеров, включивших во время праздника в Киевском сквере Минска «Перемен» Цоя и после этого пропавших, нашелся. Кирилл Галанов сейчас в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), сообщает «НН» со ссылкой на брата Галанова Никиту.

Влад Соколовский и Кирилл Галанов. Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Кирилл после акции пропал, телефон не отвечал. Брат обратился в милицию, чтобы написать заявление об исчезновении мужчины. По словам Никиты, там ему дали номер ЦИП, и когда он позвонил, там подтвердили, что Кирилл у них.

На вопрос, почему его задержали, в ЦИП не ответили. Сообщили только, что суд над Кириллом пройдет 7 августа.

О Владиславе Соколовском пока ничего не известно.

Напомним, вчера во время районного праздника в Киевском сквере выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.

К ребятам за пультом подошел кто-то из администрации района, предупредил, что они срывают мероприятие, и вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света!», «Выпускай!», «Уходи!». К кинотеатру «Киев» подъехали три автозака и три микроавтобуса.

После мероприятия телефоны парней оказались недоступны, родственники не знали, что с ними.
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