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В Добруше родившая в такси мать попросила таксиста стать для ее сына крестным отцом

Тот согласился.


Молодая женщина на большом сроке беременности ехала в такси на осмотр в Добрушскую поликлинику. Внезапно ей стало плохо. Водитель вдавил газ в пол, включил аварийку и даже ехал с ней по встречной полосе. Нужно отметить, что водители уступали ему дорогу.

По приезду её осмотрели медработники, и приняли решение принимать роды прямо в такси.

История, неожиданно, получила продолжение. Как сообщает портал vdobrushe.by, выписку малыша из Добрушской ЦРБ ждали не только родные. Тот самый водитель Александр предложил маме Екатерине забрать его из медучреждения на машине такси. Она с огромной радостью согласилась. С подарками для маленького виновника торжества и цветами для мамы родные и таксист поехали встречать её к роддому.

Екатерина очень растрогалась от проявленного внимания. В знак благодарности она попросила водителя Александра стать для ее сына крестным отцом. Тот, конечно же, согласился. Ведь теперь для него семья Екатерины вовсе не чужая.

– На моем месте любой поступил бы так же, – говорит Александр. – Чувство сострадания, доброта и желание помочь – качества, которые в любые времена ценятся в обществе выше всего.
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