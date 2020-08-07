



Молодая женщина на большом сроке беременности ехала в такси на осмотр в Добрушскую поликлинику. Внезапно ей стало плохо. Водитель вдавил газ в пол, включил аварийку и даже ехал с ней по встречной полосе. Нужно отметить, что водители уступали ему дорогу.





По приезду её осмотрели медработники, и приняли решение принимать роды прямо в такси.