США ввели запрет на TikTok

Дональд Трамп подписал указы, запрещающие американцам пользоваться и иметь дело с такими китайскими компаниями, как ByteDance и Tencent. Именно данные корпорации выступают владельцами TikTok и мессенджера Weсhat. "Любая сделка любого лица", подпадающая под юрисдикцию США, с указанными компаниями или их "дочками" будет преследована по закону. Такой указ Трампа будет действителен через 45 дней, что официально подтверждено на сайте Белого дома, пишет ZN.UA





По мнению американской администрации, TikTok и Weсhat, вероятно, используют китайские коммунисты для кампаний по дезинформации и пропаганды. В указе Трампа говорится о том, что посредством TikTok власти КНР могут собирать личные данные граждан США, отслеживать местонахождение госслужащих и использовать эту информацию в шпионских целях.





Если TikTok - это больше развлекательное приложение, то Weсhat - приложение китайских топ менеджеров и его запрет может негативно сказаться на дальнейших переговорах с американскими партнерами. Объясняется это в том числе том, что другие популярные мессенджеры вроде Whatsapp в Китае официально запрещены.