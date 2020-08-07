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Литовские музыканты поддержали белорусов накануне выборов

Популярные литовские музыканты Андрюс Мамонтовас, Юлиюс Алексовас, Альгирдас Каупшедас, певица Jurga и группа Biplan в рамках инициативы #культпротест выразили поддержку народу Беларуси накануне президентских выборов.


Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

«Как и большинство жителей Литвы, я наблюдаю за событиями в Беларуси, потому что они очень напоминают то, что в Литве происходило 30 лет назад. Я очень надеюсь и желаю от всего сердца, чтобы здравый смысл и стремление к свободе выбора у вас наконец-то победили. Мы ждем, когда между нашими странами не станет границ, и когда мы снова встретимся, чтобы поиграть вместе», - сказал литовский рок-музыкант Андрюс Мамонтовас.

Макс Мельман и Олег Алексеев из группы Biplan выразили солидарность «со всеми свободными людьми Беларуси». «Мы надеемся, что в Беларуси произойдут позитивные, мирные изменения», - подчеркнули они.

Вокалист группы Colours of Bubbles Юлиюс Алексовас тоже надеется на мирные перемены в Беларуси. А Альгирдас Каупшедас отметил, что недостаточно ждать перемен, их необходимо делать - и пожелал белорусам свободы.

В конце видео певица и актриса Jurga исполнила «песню солидарности».
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