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Даже мёртвого Цоя боятся. Задержали диджеев, которые включили в Киевском сквере песню "Перемен"

Милиционеры задержали диджеев Владислава и Кирилла, которые включили песню Виктора Цоя "Перемен" во время акции в Киевском сквере.

Диджеи Владислав и Кирилл / TUT.by​
Об этом сообщается в Telegram-каналах. 

Парни работают во Дворце детей и молодежи. На мероприятие к Киевскому скверу их пригнали работать. 

Песню они включили во время выступления Виталия Воронко, прославившегося недавно песней "Батька", посвященной Александру Лукашенко.
euroradio.fm
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