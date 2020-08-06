Даже мёртвого Цоя боятся. Задержали диджеев, которые включили в Киевском сквере песню "Перемен"
Милиционеры задержали диджеев Владислава и Кирилла, которые включили песню Виктора Цоя "Перемен" во время акции в Киевском сквере.
Диджеи Владислав и Кирилл / TUT.by
Об этом сообщается в Telegram-каналах.
Парни работают во Дворце детей и молодежи. На мероприятие к Киевскому скверу их пригнали работать.
Песню они включили во время выступления Виталия Воронко, прославившегося недавно песней "Батька", посвященной Александру Лукашенко.
23:22 06/08/2020
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