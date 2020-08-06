Диджеи Владислав и Кирилл / TUT.by​

Об этом сообщается в Telegram-каналах.





Парни работают во Дворце детей и молодежи. На мероприятие к Киевскому скверу их пригнали работать.





Песню они включили во время выступления Виталия Воронко, прославившегося недавно песней "Батька", посвященной Александру Лукашенко.