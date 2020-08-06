Ядерное оружие впервые применили ровно 75 назад — 6 августа 1945 года: американский бомбардировщик Энола Гэй сбросил атомную бомбу Малыш на Хиросиму. Принято говорить, что в этот момент «весь мир изменился навсегда».





8 августа американский снаряд Толстяк также ударил по Нагасаки. В Хиросиме погибли 140 тысяч человек, а в Нагасаки — 74 тысячи. Большинство из погибших были мирными гражданами.





Уровень смертности от облучения достиг своего апогея через три-четыре недели и начал снижаться только через два месяца. Пережившие атомные бомбардировки в Хиросиме и Нагасаке в 16 раз чаще болели лейкемией и в восемь раз чаще другими онкологическими заболеваниями, чем в среднем по Японии.





До сих пор многие японцы страдают от последствий лучевой болезни. По состоянию на конец марта 2020 года официальные удостоверения в качестве пострадавших от ядерной бомбардировки в Японии имеются у 36 тысяч человек.





Атомное оружие — это абсолютное зло, это угроза всему человечеству, которое без разбора может моментально уничтожать большие массы людей. Такой призыв пострадавших от атомных бомб изменил отношение мирового сообщества к этому страшному оружию, пишет в редакционной статье японское издание Hokkaido Shimbun. Корреспондент.net публикует ее перевод.

Гонка вооружений усилилась

Результатом изменения отношения к ядерному оружию стал одобренный двумя третями стран-членов ООН три года назад Договор о полном запрещении атомного оружия, который не допускает владение им и его использование.





Однако в последнее время отмечается изменение общемирового настроя на ликвидацию атомного оружия. В результате мировой пандемии коронавируса ускорилась тенденция на ослабление объединяющей роли международных организаций.





Усилилось противостояние США с Китаем и Россией. Взаимное недоверие в мире ускорило гонку вооружений, а угроза применения ядерного оружия возросла до невиданного ранее уровня.





Этот кризис нельзя преодолеть, не развивая международное взаимопонимание и сотрудничество. И на Японии, которая является единственной страной в мире, испытавшей на себе ужас атомной бомбардировки, лежит ответственность за то, чтобы играть в этих международных усилиях ведущую роль.





День трагического юбилея атомной бомбардировки должен стать днем, когда решимость к этому должна проявиться с новой силой.

Самая высокая степень опасности за последние годы

Сейчас в мире отмечается самый высокий уровень угрозы возникновения ядерной войны, который превышает даже тот, который существовал во времена холодной войны.





Один американский научный журнал образно изобразил это в виде Часов Судного дня. (Речь идет о проекте журнала Чикагского университета Бюллетень ученых-атомщиков, начатый в 1947 году — ред.). На них в 2020 году совет директоров журнала передвинул стрелку вперед на целых 20 секунд из оставшихся 100 последних.









Главная причина сегодняшнего кризиса заключается в нынешних мировых лидерах. И первым в этом ряду стоит президент США Дональд Трамп, поднявший на щит абсолютистский лозунг «Америка превыше всего!» и пренебрежительно относящийся к различным механизмам ядерного разоружения.





Американо-российский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое существование. Трамп пассивно относится к возможности продления единственного на сегодняшний день инструмента, сдерживающего ядерную гонку — Договора СНВ-III об ограничении стратегических ядерных вооружений.





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Вдобавок к этому США, под предлогом того, что прежние атомные заряды «были слишком сильными» приступили к развитию «легко применимого» малогабаритного атомного оружия пониженной мощности.





Произведенное Соединенными Штатами 75 лет тому назад первое в истории человечества испытание ядерного оружия Трамп назвал «прекрасным и великим достижением». Он оставляет за скобками всю бесчеловечность военного атома.





Противостоящий Америке Китай всемерно ускоряет разработку новейших ядерных ракет средней дальности наземного базирования и усиленно модернизирует свой ядерный потенциал. Россия снизила «ядерный порог», на котором возможно применение атомного оружия и активно разрабатывает новые системы вооружений в виде сверхзвуковых ракет.





В условиях «пробуксовки» американо-северокорейских переговоров Пхеньян скрытно наращивает свою ядерную мощь.





Опасность атомного оружия состоит еще и в том, что даже при нежелании сторон развязывать ядерную войну, конфликт может возникнуть из-за ошибок, нештатных срабатываний и случайностей.





Все те страны, которые в угоду собственным амбициям развивают атомные военные технологии, должны понимать, что сами могут стать объектом случайного или ошибочного поражения.

Правительство Абэ достойно суровой критики

В этом году исполняется 50 лет Договору о нераспространении атомного оружия. В нем право обладания им признается только за США, Великобританией, Францией, Россией и Китаем.





В Договоре все страны мира обязуются предпринимать все меры по ядерному разоружению. Следует признать, что этот Договор послужил определенным тормозом на пути активизации всемирной гонки вооружений.





Однако в последние годы расширяется пропасть между странами-обладателями ядерным оружием, которые работают над укреплением своего ядерного потенциала, и неядерными государствами, требующими эффективных мер по разоружению.





И это несмотря на то, что на странах-обладателях ядерным оружием лежит обязанность всецело соблюдать и оберегать Договор о нераспространении и предпринимать действенные меры к разоружению.





Здесь особенно заметной становится роль другого договора — Договора о запрещении ядерного оружия, который активно продвигается неядерными странами. До вступления в законную силу Договора необходимо, чтобы его ратифицировали еще 10 стран-членов ООН, чтобы добраться до ценза ратификации в 50 государств. Не исключено, что это станет возможным уже в этом году.





В этом контексте полное недоумение вызывает позиция правительства премьера Абэ. На словах ратуя за то, чтобы Япония стала «связующим мостом» между странами-обладателями ядерным оружием и неядерными государствами, на деле Абэ ничего не предпринимает в этом направлении.





В условиях, когда Япония находится под защитой американского «ядерного зонтика», ее правительство, повернувшееся спиной к Договору о запрещении ядерного оружия, справедливо подвергается жесткой критике неядерных государств и жертв атомной бомбардировки в стране.





На сегодняшней памятной церемонии поминовения жертв атомной бомбардировки Хиросимы, мэр города Кадзуми Мацуи в своем Мирном заявлении настоятельно потребовал от японского правительства активизации участия в окончательном подписании и ратификации Договора о запрещении.





Этот Договор станет важным шагом на пути к полной ликвидации атомного оружия.