Из-за президентских выборов в Беларуси запретили работу оружейных магазинов и стрелковых тиров, пишет kp.by/









Оба минских стрелковых спортинг-клуба не будут работать в основной день голосования президентских выборов и на следующий день, когда станут известны результаты волеизъявления:





«Уважаемые стрелки, информируем вас, что 9 - 10 августа по причине проведения выборов стрельбы не будет», - такое сообщение разослал своим постоянным клиентам минский стрелковый комплекс Sporting Club.





Такое сообщение разослал своим постоянным клиентам минский стрелковый комплекс Sporting Club.

Такое сообщение разослал своим постоянным клиентам минский стрелковый комплекс Sporting Club.





- Мы 9 и 10 августа не работаем, - рассказали «Комсомолке» в спортивно-стрелковом комплексе в «Сябрах» - это на Минском море.





Не будет работать в эти дни и спортинг клуб «Золотой фазан» под Кобрином.





- Это из-за выборов, - пояснила сотрудница клуба.









Также в эти дни не будут работать магазины, в которых продается оружие и боеприпасы. Кстати, все такие магазины в Минске частные. «9 и 10 августа магазин для охотников «Запал» временно не работает», - такое объявление распространил в своих соцсетях еще один минский охотничий магазин. 8, 9 и 10 августа объявили выходными днями и в магазине «Охотник на Калиновского». Также в понедельник не будет работать «Охотник и рыболов» на Пушкина, охотничий магазин «Красный бор», оружейный магазин «Байкал», охотничий салон «Калибр». В охотничьем магазине «Удача» в воскресенье плановый выходной, но в понедельник он также не будет работать.





- Нас попросили не работать, - рассказал «Комсомолке» сотрудник магазина, но не смог рассказать, кто именно попросил. - Так решили. Не будут работать все минские охотничьи магазины, а может, даже все магазины страны.





- Это из-за выборов?





- Ну конечно.





В салоне-магазине «Дальний кордон» рассказали о предписании закрыться на два дня.





- Есть предписание, что в воскресенье и понедельник никто не должен работать.





А еще на 8 августа, то есть буквально накануне основного дня голосования, запланировано открытие сезона охоты на утку - пожалуй, самый массовый вид охоты в Беларуси. Открытие сезона - это практически святой день для любого уважающего себя охотника. А значит, в день выборов в полях и лесах по всей стране будут отдыхать тысячи мужчин с огнестрельным оружием в руках. Для понимания: всего в Беларуси около 50 тысяч охотников (людей, имеющих государственное удостоверение на право охоты и оплачивающих ежегодную государственную пошлину). Среди охотников сейчас ходит слух: открытие сезона охоты могут перенести. Например, по какому-нибудь формальному поводу - типа пожароопасной ситуации в лесах. По этой причине открытие сезона охоты на утку уже несколько раз переносили в прошлые годы.







