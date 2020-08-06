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Вот это поворот! Свидетельница по делу Ефремова: сразу после ДТП актер находился на заднем сидении

Одна из свидетельниц ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым заявила, что сразу после смертельного ДТП актер находился на заднем сидении своего автомобиля.

Об этом сообщает ont.by со ссылкой на "Комсомольскую правду"

Девушка-врач, которая была свидетельницей аварии, рассказала, что подошла к находившемуся в перевернутой «Ладе» Сергею Захарову. По ее словам, он был в сознании, и девушка попросила других очевидцев не трогать его.

«Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль», — добавила девушка.
Защитница потерпевших стала задавать ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, из-за чего произошла словесная перепалка. Адвокат за нее получил замечание от судьи.

Фото: © РИА Новости
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