Об этом сообщает ont.by со ссылкой на "Комсомольскую правду"





Девушка-врач, которая была свидетельницей аварии, рассказала, что подошла к находившемуся в перевернутой «Ладе» Сергею Захарову. По ее словам, он был в сознании, и девушка попросила других очевидцев не трогать его.





«Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль», — добавила девушка.

Защитница потерпевших стала задавать ей вопросы, которые вызвали негодование у адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, из-за чего произошла словесная перепалка. Адвокат за нее получил замечание от судьи.





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